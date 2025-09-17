Появились новые детали минеральной сделки США и Украины

США и Украина внесут $150 млн в фонд, инвестирующий в минералы и углеводороды

США и Украина внесут по $75 млн в совместный фонд реконструкции для инвестиций в критические минералы, углеводороды и инфраструктуру. Об говорится в заявлении Международной финансовой корпорации развития США (DFC).

«Стартовый капитал <...> итоге составит $150 млн. Инвестиции <...> укрепят цепи поставок природных ресурсов США, а также будут содействовать экономическому росту США, безопасности и инновациям», — говорится в заявлении.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.