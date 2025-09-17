В Европе заявили, что Зеленский может не пережить скандал со взрывчаткой в Грузии

Origo: Зеленский может не пережить скандал с украинской взрывчаткой в Грузии

Украинский лидер Владимир Зеленский может не пережить начавшийся скандал с попыткой украинских спецслужб провести в Грузию взрывчатку. Об этом пишет венгерский портал Origo.

«Переживет ли Зеленский этот скандал?», — пишет портал.

Как пишет Origo, по данным властей Грузии, украинская разведка пыталась провезти в страну взрывчатку, а Тбилиси заявляет о попытке государственного переворота.

Тем временем оппозиция призвала к проведению массовой демонстрации в Тбилиси, которую власти уже называют попыткой дестабилизации.

11 сентября стало известно, что в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

По словам премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, Грузия остается в режиме односторонней дружбы с властями Украины.

Ранее задержанный в Грузии украинец рассказал, куда вез гексоген.