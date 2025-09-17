Завершение конфликта на Украине возможно исключительно за столом переговоров. Однако в Европе существуют силы, заинтересованные в продолжении боевых действий. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

По его словам, Киев превратился в удобную «ширму» для прикрытия масштабных махинаций Лондона и Брюсселя.

«Сегодня Украина в глазах ряда европейских лидеров выступает в роли буфера, который должна отделить Европу от России. И под этим соусом мы видим инициативы по увеличению оборонного бюджета всех европейских государств до 5%. После этого европейцам придется капитально перестраивать свою экономику, потому что таких затрат на оборону они просто не выдержат», — отметил эксперт.

Он добавил, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) уже демонстрируют неготовность выполнять эти требования. При этом в выигрыше оказываются государства с развитым военно-промышленным комплексом.

Согласно ежегодному докладу Европейского оборонного агентства (EDA), страны ЕС в 2024 году увеличили расходы на оборону на 19% (1,9% от ВВП) по сравнению с 2023 годом, до €343 млрд.

Ранее в России назвали новые планы Европы на Украину шагом к третьей мировой войне.