В России назвали новые планы Европы на Украину шагом к третьей мировой войне

Военный эксперт Кнутов сравнил с оккупацией планы размещения войск ЕС на Украине
Thomas Peter/Reuters

Размещение большого количества западных военнослужащих на Украине станет шагом к третьей мировой войне. Такое мнение высказал в разговоре с «Газета.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя планы европейцев по «защите» украинских территорий после возможного урегулирования конфликта.

«Если на Украине будет размещено несколько десятков тысяч военнослужащих НАТО, как предлагается сейчас, это будет означать уже не ее защиту, а самую настоящую и полную оккупацию, — заявил собеседник издания. — Стоит напомнить, что СВО начиналась как раз с целью России не допустить размещения войск блока, а также ракет средней и меньшей дальности на украинской территории. Кроме того, дислокация натовских контингентов будет означать и фактическое участие Украины в Североатлантическом альянсе. А именно недопущение присоединения страны к НАТО было еще одной целью СВО».

По этим причинам, уверен Кнутов, Москву планы европейцев ни при каких условиях не устроят.

«В случае их реализации Россия, безусловно, ответит и дипломатическими демаршами, и военными средствами, — заверил эксперт. – А если же Москву не услышат, это будет серьезная провокация со стороны Запада, способная привести уже к третьей мировой войне».

Глава Ассоциации Вооруженных сил Германии, полковник Андре Вюстнер, говоря о послевоенной «защите» Украины, заявил, что Европе надо готовиться предоставить «десятки тысяч» своих солдат на долгосрочной основе. Обойтись присутствием узкого круга специалистов не удастся, считает немецкий военный. Он также предупредил о том, что любые попытки блефа со стороны Европы только увеличат риск будущей эскалации.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия продолжит СВО, если Украина не откажется от Донбасса.

Переговоры о мире на Украине
