На Украине ратифицировали соглашение о столетнем сотрудничестве с Британией

Верховная рада ратифицировала договор о столетнем сотрудничестве с Британией

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Верховная рада ратифицировала договор о столетнем сотрудничестве с Великобританией.

«Совет ратифицировал Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией», — написал Гончаренко.

Законопроект о ратификации 100-летнего партнерства с Британией внесли в Раду 2 августа.

В соответствии с соглашением, Великобритания обязуется ежегодно оказывать Украине военную помощь в размере £3 млрд «столько времени, сколько потребуется». Также, за Великобританией закрепляется статус приоритетного партнера для украинского энергетического сектора, стратегий по добыче важнейших полезных ископаемых и производства «зеленой» стали.

В тексте документа предусмотрены положения, направленные на поэтапное облегчение перемещений граждан, совместное сотрудничество в сфере миграционной политики, борьбу с «информационными манипуляциями» и развитие культурных обменов.

Ранее в Британии усомнились в скором разрешении конфликта на Украине.