Володин: Совет Европы игнорирует пытки со стороны Украины

Володин заявил об отсутствии реакции на пытки россиян со стороны Украины
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирного населения и военных России со стороны Украины. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения вопроса денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание, что Совет Европы принимает не просто недружественные решения в отношении России, но и делает все, чтобы разрушить ее.

«Посмотрите на происходящие случаи в этой части со стороны той же Украины. Никакой Совет Европы не реагирует на это. На пытки в отношении мирных граждан, военнослужащих. Где Совет Европы?», — сказал он на пленарном заседании.

Госдума 17 сентября приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Россия присоединилась к конвенции в 1996 году. В 2022 году МИД России отказался от участия в Совете Европы после того, как права Кремля на представительство в организации были приостановлены.

В конце августа правительство России направило президенту России Владимиру Путину предложение о денонсации данной европейской конвенции.

Ранее Госдума денонсировала Конвенцию о водно-болотных угодьях, на которых обитают птицы.

