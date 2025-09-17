В Кремле оценили степень угрозы от 19-го пакета санкций ЕС

Песков об угрозе от 19-го пакета санкций ЕС: давайте дождемся формулировок

Необходимо дождаться формулировок 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, чтобы оценить степень его угрозы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«В данном случае ЕС и европейские страны по отдельности продолжают враждебную линию по отношении к России. Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно повлиять на позицию России. <...> Что касается оценки угроз, давайте дождемся формулировок и потом будет оценивать», — сказал он журналистам.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет будет включать меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли.

Она добавила, что ЕК предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Принятие 19-го пакета санкций пришлось отложить на неопределенный срок, в том числе из-за разногласий среди членов ЕС.

Ранее пять стран ЕС заблокировали предложение об ограничении выдачи виз для россиян.