В Еврокомиссии рассказали, что войдет в 19-й пакет санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против РФ коснется криптовалют, банков и энергетики
Yves Herman/Reuters

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

«Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики», — уточнила она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕК также предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

До этого газета Politico сообщила, что Евросоюз не сможет представить 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Его принятие пришлось отложить на неопределенный срок в том числе из-за разногласий среди членов ЕС.

Позже агентство Bloomberg рассказало, что страны «Большой семерки» (G7) продолжают совместно работать над новым пакетом антироссийских санкций. Текст документа намерены подготовить в течение ближайших двух недель. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин заявил о бумеранге для Европы из-за антироссийских санкций.

