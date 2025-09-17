В Кремле оценили слова Трампа о скорой трехсторонней встрече по Украине

На данный момент понимания возможных сроков проведения телефонных разговоров или личных встреч по вопросу урегулирования на Украине нет. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который недавно говорил, что трехсторонние переговоры должны пройти в скором времени.

«Контакты продолжаются по разным каналам: и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у российской стороны есть все возможности для оперативной организации таких разговоров при необходимости и соответствующих решениях глав государств.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал причину заморозки переговоров по Украине. По его словам, пока от Киева не будет разумного отклика на предложения российской стороны, говорить о проведении саммита с участием лидеров РФ, Украины и США не приходится.

Ранее Лавров заявил, что США больше не хотят натравливать Украину на Россию.