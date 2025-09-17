Лукашенко рассказал о своем отношении к советскому прошлому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом рассказал о своем отношении к советскому прошлому. Его слова приводит агентство БелТА.

Он подчеркнул, что нельзя разрушать наследие того периода.

«Когда я говорю, что я советский человек, это не значит, что я приемлю все, что было», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что он не отказывается от прошлого, в том числе своего.

«Я как советский человек стараюсь взять все лучшее оттуда, а много хорошего было. Мы встали вровень с мировой империей. И ни один вопрос без нас не решался», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что и в экономическом плане советский опыт может быть частично применим.

«Став президентом, я на носу себе зарубил, что нельзя рушить то, что создали до нас. Надо это использовать, развивать. Я прежде всего пытался сохранить то, что было создано неимоверным трудом нашего народа», — заключил Лукашенко.

Также он призвал не молчать о «тяжелом следе» польской власти на белорусских землях с 1921 по 1939 годы.

