Туск рассказал об успехах армии Польши среди европейских стран НАТО

Польша в ближайшем будущем будет иметь крупнейшую и одну из самых современно оснащенных армий среди стран Европы, входящих в НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита на центральный учебный полигон военно-воздушных сил страны в Устке, сообщается на сайте его канцелярии.

«Уже совсем скоро польская армия станет самой крупной армией НАТО на континенте. Она также будет одной из лучше всех оснащенных», — сказал политик.

Туск также напомнил, что Польша обладает третьей по численности армией в Североатлантическом альянсе после США и Турции. В армии республики насчитывается более 210,3 тыс. человек.

Всеобщая воинская повинность в Польше была отменена в 2010 году. В марте этого года Туск заявил, что в Польше введут обязательные военные сборы для мужчин. Он подчеркнул, что безопасность Польши во многом зависит от тесного сотрудничества НАТО с США и сильной позиции Европы.

Ранее сообщалось, что поляки стали чаще ходить на военные сборы.