На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туск рассказал об успехах армии Польши среди европейских стран НАТО

Туск: Польша скоро будет обладать крупнейшей армией среди стран НАТО в Европе
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша в ближайшем будущем будет иметь крупнейшую и одну из самых современно оснащенных армий среди стран Европы, входящих в НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита на центральный учебный полигон военно-воздушных сил страны в Устке, сообщается на сайте его канцелярии.

«Уже совсем скоро польская армия станет самой крупной армией НАТО на континенте. Она также будет одной из лучше всех оснащенных», — сказал политик.

Туск также напомнил, что Польша обладает третьей по численности армией в Североатлантическом альянсе после США и Турции. В армии республики насчитывается более 210,3 тыс. человек.

Всеобщая воинская повинность в Польше была отменена в 2010 году. В марте этого года Туск заявил, что в Польше введут обязательные военные сборы для мужчин. Он подчеркнул, что безопасность Польши во многом зависит от тесного сотрудничества НАТО с США и сильной позиции Европы.

Ранее сообщалось, что поляки стали чаще ходить на военные сборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами