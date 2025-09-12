СМИ сообщили о недовольстве Трампа из-за решения Стармера

Президент США Дональд Трамп оказался недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер персонально не рассказал ему об увольнении посла Британии в США Питера Мандельсона из-за связи с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

11 сентября Стармер освободил от должности Мандельсона после того, как открылась степень его близости с Эпштейном. О данном решении было объявлено в британской Палате общин через несколько часов после того, как Bloomberg придало огласке более сотни ранее не опубликованных электронных писем между Эпштейном и Мандельсоном.

«Трамп <...> был раздражен подходом к увольнению Мандельсона. Он был недоволен тем, что Стармер не уведомил его лично, и настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит (в Британию — прим. ред.) на следующей неделе», — говорится в статье.

Источник добавил, что в Белом доме сейчас обеспокоены тем, что приезд президента США будет омрачен скандалом с Мандельсоном, и хотел бы, чтобы Лондон оперативно назначил преемника.

Ранее президент США опроверг свою причастность к подаренной Эпштейну непристойной открытке.