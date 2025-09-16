Санкции, введенные против России, ударили бумерангом по странам Европы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании осенней сессии.

Володин напомнил слова бывшего президента США Джо Байдена, который утверждал, что санкции «в клочья» разорвут экономику России. Председатель Госдумы обратил внимание на то, что произошло все наоборот — РФ выстояла под санкционным давлением, в отличие от стран, которые ввели ограничения.

«Как видите, все это бумерангом вернулось, в первую очередь, по европейским государствам, которые были одними из очернителей и инициаторами санкций», — отметил Володин.

Он добавил, что в условиях, когда против страны введено более 30 тысяч санкций, необходимо принимать ответственные решения «без популизма и демагогии».

До этого глава Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми заявил, что Финляндия больше других стран Европы пострадала от разрыва торгово-экономических связей с Россией на фоне санкционной политики. По его словам, финский экспорт и экономика были зависимы от РФ, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний.

Ранее в Госдуме заявили, что антироссийские санкции Евросоюза вредят самому объединению.