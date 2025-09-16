На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин заявил о бумеранге для Европы из-за антироссийских санкций

Володин: санкции против России бумерангом ударили по Европе
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Санкции, введенные против России, ударили бумерангом по странам Европы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании осенней сессии.

Володин напомнил слова бывшего президента США Джо Байдена, который утверждал, что санкции «в клочья» разорвут экономику России. Председатель Госдумы обратил внимание на то, что произошло все наоборот — РФ выстояла под санкционным давлением, в отличие от стран, которые ввели ограничения.

«Как видите, все это бумерангом вернулось, в первую очередь, по европейским государствам, которые были одними из очернителей и инициаторами санкций», — отметил Володин.

Он добавил, что в условиях, когда против страны введено более 30 тысяч санкций, необходимо принимать ответственные решения «без популизма и демагогии».

До этого глава Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми заявил, что Финляндия больше других стран Европы пострадала от разрыва торгово-экономических связей с Россией на фоне санкционной политики. По его словам, финский экспорт и экономика были зависимы от РФ, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний.

Ранее в Госдуме заявили, что антироссийские санкции Евросоюза вредят самому объединению.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами