Трамп снова призвал Европу не покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп снова призвал страны Европы прекратить покупать российскую нефть. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме перед вылетом в Великобританию, передает РИА Новости.

«Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно», — сказал глава государства.

4 сентября агентство Reuters сообщило, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами потребовал от них отказаться от российской нефти. По данным журналистов, американский президент также потребовал оказать большое экономическое давление на Китай за то, что Пекин поддерживает Москву в контексте военного конфликта на Украине.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

