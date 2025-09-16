На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог раскрыл, как доклад ООН о геноциде в Газе отразится на Израиле

Eduardo Munoz/Reuters

Решение комиссии ООН, прямо назвавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом, — значимый политический шаг, однако его практическая реализация остается под вопросом. Такое мнение в интервью RT высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт обратил внимание на растущую консолидацию арабо-мусульманского мира. Примером стало решение Турции о прекращении торговли с Израилем и закрытие своего воздушного пространства для израильских самолетов.

«И это фактор значительный. Здесь еще есть фактор арабо-мусульманской диаспоры в Европе. Особенно во франкоговорящих странах, это тоже важные моменты. На мой взгляд, все-таки Израиль и прежде всего США должны учитывать этот момент», — считает Долгов.

При этом он скептически оценивает вероятность немедленных конкретных действий против Израиля со стороны ООН, включая санкции, официальные обвинения руководства в геноциде или обращение в Международный уголовный суд.

В сентябре независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.

