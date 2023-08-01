США решили сократить безвиз для Венгрии

Власти США приняли решение об ужесточении условий безвизовой программы для венгров, пишет Reuters. По информации агентства, речь идет о сокращении сроков безвиза с двух лет до одного года, а также сохранении возможности лишь однократного посещения американской территории вместо многократных поездок.

Как заявили в посольстве США в Будапеште, это решение вызвано тем, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно одному миллиону человек, в основном этническим венграм, проживающим в соседних государствах, без адекватных мер безопасности для проверки их личности. В ведомстве отметили, что Вашингтон неоднократно указывал на необходимость устранения данной уязвимости.

«На вопрос, связана ли эта мера с другими проблемами, вызвавшими трения между правительствами двух стран, представитель посольства США сказал, что этот шаг не следует интерпретировать как сообщение о других проблемах. Он подчеркнул, что уязвимости в системе безопасности Венгрии были обнаружены задолго до начала конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирное завершение конфликта на Украине зависит от США.