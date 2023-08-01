В Венгрии назвали местью решение США по безвизу

Власти США решили ограничить участие Венгрии в своей программе безвизового режима, потому что Будапешт отказывается предоставить Вашингтону данные о венграх за рубежом с двойным гражданством, заявили в венгерском МВД, передает Index.hu. В ведомстве добавили, что расценивают подобные шаги как «месть» американской администрации во главе с президентом Джо Байденом.

«Соединенные Штаты потребовали от Венгрии данные венгров за границей с двойным гражданством. Венгрия никому не предоставит эту информацию, поскольку на кону стоит безопасность венгров за рубежом. Вот почему администрация президента Джо Байдена сейчас мстит венграм», — пояснили в МВД Венгрии.

США ввели ограничения в отношении участия Венгрии в безвизовой программе страны 1 августа. Речь идет о сокращении сроков действия электронной системы авторизации путешествий (ESTA) для венгров с двух лет до одного года и введении запрета на ее многократное использование — ESTA позволяет поехать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы. Как заявили в американском посольстве в Будапеште, это решение связано с тем, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно 1 млн человек, в основном этническим венграм, проживающим в соседних государствах, без адекватных мер безопасности для проверки их личности. В ведомстве отметили, что Вашингтон неоднократно указывал на необходимость устранения данной уязвимости.

Ранее в конгрессе США потребовали наказать Венгрию.