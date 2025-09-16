На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские военные начали артиллерийский обстрел возле Запорожской АЭС

Запорожская АЭС: ВСУ ведут артиллерийский обстрел в районе топливных складов
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле топливных складов Запорожской АЭС начали вести артиллерийский обстрел. Об этом сообщает станция в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет порядка 400 метров. Специалисты отметили, что на данный момент угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Они добавили, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы.

На данный момент работники экстренных служб ведут работы по ликвидации огня. В результате атаки никто не пострадал.

В публикации подчеркивается, что подобные атаки выходят за все мыслимые основы безопасности, поскольку атака на топливные склады, где хранится горючее, может привести к катастрофическим последствиям.

12 сентября в Запорожской области пресекли атаку украинских военных на ЗАЭС. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

