Украинские военные начали артиллерийский обстрел возле Запорожской АЭС

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле топливных складов Запорожской АЭС начали вести артиллерийский обстрел. Об этом сообщает станция в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет порядка 400 метров. Специалисты отметили, что на данный момент угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Они добавили, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы.

На данный момент работники экстренных служб ведут работы по ликвидации огня. В результате атаки никто не пострадал.

В публикации подчеркивается, что подобные атаки выходят за все мыслимые основы безопасности, поскольку атака на топливные склады, где хранится горючее, может привести к катастрофическим последствиям.

12 сентября в Запорожской области пресекли атаку украинских военных на ЗАЭС. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока.

