Захарова раскритиковала планы ЕС по ужесточению выдачи виз россиянам

Захарова: ЕС идет на визовые манипуляции для поддержки «градуса русофобии»
Evgenia Novozhenina/Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) идут на манипуляции с визами для россиян, чтобы поддержать «градус русофобии». Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Через визовые манипуляции вопреки собственным же обязательствам этого не делать, а такие обязательства они взяли на себя в рамках ОБСЕ, они продолжают поддерживать этот градус русофобии», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что европейским лидерам нужно продолжать создавать у своих граждан ощущение угрозы со стороны России. По ее словам, такие планы связаны с осознанием патовой ситуации на Украине, ошибки в которой главы государств-членов ЕС не хотят признавать, подчеркнула Захарова.

Накануне портал Euractiv сообщил, что Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет антироссийских санкций. Кроме того, Брюссель разрабатывает новую стратегию, касающуюся выдачи «шенгена» россиянам, и рассматривает возможность ограничения свободы передвижения российских дипломатов.

Ранее пять стран ЕС заблокировали предложение об ограничении выдачи виз для россиян.

