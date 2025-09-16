Путин проведет совещание с министрами по видеосвязи

Президент России Владимир Путин 17 сентября проведет совещание с членами правительства по видеосвязи. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Главной темой совещания станет развитие транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры. Согласно пресс-релизу, в ходе конференции заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин представит доклад по комплексному плану развития инфраструктуры РФ до 2036 года.

До этого президент России Владимир Путин поручил заместителю руководителя администрации главы государства Максиму Орешкину подготовить проекты поручений по развитию инфраструктуры в регионах. Замруководителя администрации президента ответил, что с учетом всех согласований потребуется около месяца. В ответ Путин отметил, что такие вещи не принимаются «с кондачка».

Ранее Путин заявил о необходимости наращивания инфраструктуры «Движения первых».