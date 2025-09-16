На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин похвалил многопартийную систему в России

Володин: многопартийная система в России доказала свою эффективность
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Созданная в России политическая система на основе многопартийности показала свою эффективность. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании осенней сессии 2025 года, передает ТАСС.

По его словам, эта эффективность говорится о том, что сегодня власти России противостоят вызову, проводят выборы на конкурентной основе, делают все для защиты прав и свобод граждан.

Парламентарий подчеркнул, что президент России Владимир Путин на протяжении всей своей политической деятельности многое сделал для того, чтобы парламент страны получил новые полномочия, возможности, представляя интересы россиян.

Поэтому, продолжил Володин, депутатам со своей стороны необходимо сделать все для повышения эффективности Государственной думы.

12 сентября в России начался Единый день голосования. В период с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны состоялись около 5 тысяч кампаний различного уровня. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что на выборах губернаторов в 20 регионах Российской Федерации победу одержали все действующие главы.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что Путин высоко оценит работу ЦИК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами