Володин похвалил многопартийную систему в России

Созданная в России политическая система на основе многопартийности показала свою эффективность. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании осенней сессии 2025 года, передает ТАСС.

По его словам, эта эффективность говорится о том, что сегодня власти России противостоят вызову, проводят выборы на конкурентной основе, делают все для защиты прав и свобод граждан.

Парламентарий подчеркнул, что президент России Владимир Путин на протяжении всей своей политической деятельности многое сделал для того, чтобы парламент страны получил новые полномочия, возможности, представляя интересы россиян.

Поэтому, продолжил Володин, депутатам со своей стороны необходимо сделать все для повышения эффективности Государственной думы.

12 сентября в России начался Единый день голосования. В период с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны состоялись около 5 тысяч кампаний различного уровня. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что на выборах губернаторов в 20 регионах Российской Федерации победу одержали все действующие главы.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что Путин высоко оценит работу ЦИК.