Генерал прокомментировал сообщения о подготовке НАТО блокады Калининграда

Генерал Липовой: НАТО пытается спровоцировать Россию на ответные действия
Shutterstock

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение военного корреспондента Александра Коца о военных учениях НАТО, в ходе которых, по его мнению, готовится блокада Калининграда. Специалист выразил уверенность, что в данном случае маневры Североатлантического альянса носят провокационный характер.

«Либо это все делается в комплексе только для того, чтобы спровоцировать на какие-то ответные действия со стороны Вооруженных сил Белоруссии либо Вооруженных сил России», — считает эксперт.

Он также обратил внимание на зависимость НАТО от США, отметив, что без американского военного присутствия страны альянса ограничиваются в основном провокационными действиями. По его словам, любые совместные маневры России и Белоруссии (в данном случае — учения «Запад-2025», стартовавшие 12 сентября. — «Газета.Ru»), вызывают острую реакцию со стороны Запада, особенно Польши.

В Европе проходят учения Grand Eagle 2025, на которых отрабатывается переброска войск через Литву. Как пишет Коц, данный 65-километровый коридор является ключевым путем к Калининградской области.

Он подчеркнул, что «запущенный маховик милитаризации Европы уже не остановить», а все сопутствующие экономические и социальные проблемы сможет списать только большой конфликт. Спровоцировать Россию, по его мнению, могут блокадой Калининграда.

Ранее в НАТО захотели «стереть с лица земли» Калининград.

