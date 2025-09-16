На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Избирком назвал победителя на выборах губернатора Севастополя

Михаил Развожаев выиграл выборы губернатора Севастополя, набрав 81,73% голосов
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Избирательная комиссия Севастополя утвердила избрание кандидата от партии «Единая Россия» Михаила Развожаева губернатором города. Решение было принято на заседании избиркома, пишет РИА Новости.

По данным избиркома, на прошедших выборах Развожаев получил более 194 тысяч голосов избирателей, что составляет 81,73%. На втором месте оказался кандидат от ЛДПР Илья Журавлев, набравший 13 тысяч 719 голосов (5,75%).

«Своим решением горизбирком признал выборы губернатора города состоявшимися, а их результаты действительными», — говорится в сообщении.

С 11 июля 2019 года Михаил Развожаев занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя, 2 октября 2020 года был избран губернатором города. Развожаев является офицером запаса, лейтенантом, действительным государственным советником РФ 2 класса. Женат, имеет двоих детей.

До этого был определен губернатор Свердловской области. На выборах победил временно исполняющим обязанности главы региона Денис Паслер («Единая Россия»), набрав 61,3% голосов.

Ранее Памфилова заявила, что на выборах в 20 регионах победили все действующие губернаторы.

