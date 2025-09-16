На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян

Лукашенко: если белорусские военные хотят жить, им следует учиться у россиян
true
true
true
close
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян. Об этом политик сказал на церемонии вручения государственных наград в Минске, передает БелТА.

«Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться», — сказал белорусский лидер.

По его словам, если белорусы хотят жить, они должны уметь все.

С 12 по 16 сентября на территории Белоруссии проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2025».

8 августа Лукашенко заявил, что маневры решено было перенести от западной границы Белоруссии вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях войска быстро вернутся к западной границе страны.

Ранее Лукашенко рассказал, как Белоруссию хотели поставить на колени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами