Лукашенко: если белорусские военные хотят жить, им следует учиться у россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским военным учиться у россиян. Об этом политик сказал на церемонии вручения государственных наград в Минске, передает БелТА.

«Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться», — сказал белорусский лидер.

По его словам, если белорусы хотят жить, они должны уметь все.

С 12 по 16 сентября на территории Белоруссии проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2025».

8 августа Лукашенко заявил, что маневры решено было перенести от западной границы Белоруссии вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях войска быстро вернутся к западной границе страны.

