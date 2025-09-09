Лукашенко рассказал, как Белоруссию хотели поставить на колени

Запад ожидал, что Белоруссия «упадет на колени» под санкционным давлением, однако страна смогла выстоять. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня можно с уверенностью сказать - мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно», — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, таким образом современные независимые государства расплачиваются за суверенную политику.

В начале сентября Лукашенко на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине заявлял о том, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу.

Лукашенко также отметил, что ШОС и БРИКС не собираются конкурировать и вредить другим организациям — «Большой семерке» или «Большой двадцатке». Они намерены стать противовесом этим организациям.

Ранее Путин указал на интерес к «Интервидению» со стороны стран ШОС.