Во Франции назвали «полным безумием» требование Зеленского к Евросоюзу

Политик Филиппо: не нужно посылать ничего Украине после требований Киева к ЕС
Valentyn Ogirenko/Reuters

Требования президента Украины Владимира Зеленского являются полным безумием, Европейский союз (ЕС) больше не должен предоставлять Киеву финансовую или военную помощь. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Полное безумие! Война или мир, Зеленский только что потребовал от европейских стран «120 миллиардов долларов» к 2026 году! (...) И это будет даже «минимум»!», — написал он.

По словам Филиппо украинская сторона после подобных требований не должна получить «ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата».

Помимо этого, французский политик возмутился словами главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила украинскому лидеру, что ЕС «будет рядом» и поможет Киеву.

13 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае продолжения боевых действий Украине потребуется не менее $120 млрд в 2026 году. Он также отметил, что даже в случае прекращения военных действий, для поддержания армии в состоянии готовности к возможной новой агрессии потребуется сумма, ненамного меньшая.

Ранее Зеленский заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом.

