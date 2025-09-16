Политолог назвал главную политическую ошибку Европы

Европейский союз (ЕС) в 1990-е годы был сверхуспешным проектом, выстроившим модель «мягкой силы», которая долгое время оставалась привлекательной. Более того, отказ от серьезных военных расходов воспринимался как преимущество. Однако со временем эти механизмы перестали работать, а отсутствие обороны сделало объединение уязвимым. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов.

«Либеральный порядок с его институтами ушел, и оказывается, что главное — это некая совокупная сила, включающая и военную, это способность быстро принимать решения, которой должно обладать государство, государственные органы», — сказал Лукьянов.

Евросоюз от военной силы отказался сам. А сейчас выясняется, что без нее о Брюссель «вытирает ноги» даже главный союзник — США, добавил эксперт.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз находится в состоянии распада. Политик убежден, что страны ЕС должны сказать «нет» брюссельской политической модели, «поскольку она неустойчива и не имеет будущего».

По его словам, важно сохранить союз единым, но это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе.

Ранее Орбан призвал ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией.