На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что брюссельская модель ведет ЕС к «разорению»

Орбан заявил, что ЕС находится в состоянии распада
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз находится в состоянии распада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я глубоко убежден, что мы должны сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению», — сказал Орбан, выступая на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии «Фидес».

По его словам, в интересах всех стран, входящих в Евросоюз, сохранить его единым, но это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе. Без перемен, отметил Орбан, союзу придет конец.

Виктор Орбан не первый раз выступает с критикой в адрес политики Евросоюза. Так, в марте 2025 года он заявил, что страны Европейского Союза находятся в «дарвиновском моменте», но речь здесь не идет об эволюции, а о разложении.

Ранее Венгрия заблокировала средства ЕС для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами