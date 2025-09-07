Орбан заявил, что брюссельская модель ведет ЕС к «разорению»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз находится в состоянии распада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я глубоко убежден, что мы должны сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению», — сказал Орбан, выступая на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии «Фидес».

По его словам, в интересах всех стран, входящих в Евросоюз, сохранить его единым, но это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе. Без перемен, отметил Орбан, союзу придет конец.

Виктор Орбан не первый раз выступает с критикой в адрес политики Евросоюза. Так, в марте 2025 года он заявил, что страны Европейского Союза находятся в «дарвиновском моменте», но речь здесь не идет об эволюции, а о разложении.

Ранее Венгрия заблокировала средства ЕС для Украины.