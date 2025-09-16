На Украине заявили, что Зеленский выступил против Трампа

«Страна.ua»: Зеленский пошел против Трампа в вопросе урегулирования на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский пошел против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты обратили внимание на призыв Зеленского к Трампу ввести жесткие санкции против РФ до того, как это сделают европейские страны.

«Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их (санкции — «Газета.Ru») только в случае, если аналогичные меры предпримет Европейский союз, чего последний делать пока отказывается», — подчеркивается в материале.

При этом в нем отмечается, что Зеленский никак не критиковал решение европейских политиков.

Кроме того, украинский лидер выражал недовольство по поводу саммита РФ — США на Аляске. По его словам, хозяин Белого дома «слишком много дал» президенту РФ Владимиру Путину во время этого мероприятия.

Также Зеленский призвал Трампа занять «четкую позицию» по вопросу предоставления гарантий безопасности Украине. Тем самым он намекнул, что американский лидер до сих пор этого не сделал.

Авторы публикации добавили, что эти действия украинского лидера можно расценить как один из признаков роста напряжения между Киевом и европейскими странами с одной стороны, и США с другой.

Ранее Трамп объяснил, почему проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным невозможно.