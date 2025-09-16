На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Зеленский выступил против Трампа

«Страна.ua»: Зеленский пошел против Трампа в вопросе урегулирования на Украине
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пошел против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты обратили внимание на призыв Зеленского к Трампу ввести жесткие санкции против РФ до того, как это сделают европейские страны.

«Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их (санкции — «Газета.Ru») только в случае, если аналогичные меры предпримет Европейский союз, чего последний делать пока отказывается», — подчеркивается в материале.

При этом в нем отмечается, что Зеленский никак не критиковал решение европейских политиков.

Кроме того, украинский лидер выражал недовольство по поводу саммита РФ — США на Аляске. По его словам, хозяин Белого дома «слишком много дал» президенту РФ Владимиру Путину во время этого мероприятия.

Также Зеленский призвал Трампа занять «четкую позицию» по вопросу предоставления гарантий безопасности Украине. Тем самым он намекнул, что американский лидер до сих пор этого не сделал.

Авторы публикации добавили, что эти действия украинского лидера можно расценить как один из признаков роста напряжения между Киевом и европейскими странами с одной стороны, и США с другой.

Ранее Трамп объяснил, почему проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным невозможно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами