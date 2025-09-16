Бессент назвал условие для завершения конфликта на Украине за 90 дней

Бессент: конфликт на Украине завершится за 90 дней после пошлин ЕС на нефть РФ

Конфликт на Украине может завершиться за два-три месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, закупающих российскую нефть. Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент в интервью агентству Reuters.

«Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — заявил Бессент.

Он добавил, что США намерены сотрудничать с Европой на предмет введения более жестких санкций в отношении российских компаний, в том числе «Роснефти» и «Лукойла».

10 сентября газета Financial Times со ссылкой на три источника писала, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС повысить до 100% пошлины для Индии и Китая в рамках совместных мер по усилению давления на Россию с целью ускорить урегулирование конфликта на Украине.

Однако, как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного европейского чиновника, Евросоюз отказался использовать пошлины в качестве санкционного инструмента своей политики против других стран, в том числе Индии и Китая.

Ранее на Западе объяснили, поможет ли давление Трампа на ЕС отказаться от российских энергоресурсов.