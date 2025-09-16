На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул коня

Кадыров вернул похищенного в Чехии коня, договорившись со спецслужбами Украины
Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров вернул украденного у него в Чехии коня, договорившись со спецслужбами Украины (СБУ), но не заплатив им в итоге. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, он не знает, как представители СБУ договорились с европейцами, «возможно, они просто талантливые конокрады», но россиянам договориться с украинцами было очень легко.

«Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что сейчас жеребец находится в хорошей форме.

О том, что в Чехии украден принадлежащий Кадырову жеребец по кличке Зазу, чиновник сообщил в марте 2023 года. Глава Чечни приобрел животное в 2012 году перед кубком мира по скачкам в Дубае. С 2014-го конь содержался на конюшне в Чехии, так как в отношении Кадырова были введены санкции, а все его имущество заморожено.

Ранее Кадырову подарили коня и саблю на съемках турецкого сериала.

