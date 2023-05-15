«Это сущие копейки!» Кадыров выкупил через СБУ свою похищенную лошадь за $18 тысяч

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что заплатил украинским спецслужбам почти полтора миллиона рублей за кражу своей лошади из конюшни в Чехии. По его словам, сотрудники СБУ сами обратились к нему с соответствующим предложением через посредников. Племенного жеребца нельзя было вывезти с чешской территории, так как все имущество Кадырова было заморожено в рамках санкций Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему удалось вернуть домой своего чистокровного жеребца по кличке Зазу. Причем помогли ему в этом украинские спецслужбы, утверждает политик.

Кадыров приобрел Зазу в 2012 году перед кубком мира по скачкам в Дубае. С 2014-го конь содержался на конюшне в Чехии, так как в отношении Кадырова были введены санкции, а все его имущество заморожено.

По словам главы республики, в начале 2023 года на него через посредников вышли представители СБУ, предложившие выкупить лошадь. Они сразу же назвали цену — $18 тыс.

«Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился», — рассказал Кадыров в Telegram.

«Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки! Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!» — добавил он.

Глава российского региона полагал, что Зазу будет передан «как-то официально», а санкции будут сняты. «Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими», — заявил Кадыров.

Похищение животного

О похищении чистокровного английского жеребца стало известно 7 марта. Предположительно, животное вывезли из конюшни в ночь на 4 марта. «По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — сообщали в чешской полиции.

Издание Jezdci назвало кражу лошади беспрецедентным случаем для чешской индустрии скачек. Сам Кадыров тогда обвинил в случившемся украинские спецслужбы и чешскую полицию. Он также назвал Зазу «первой жертвой» направленных против него санкций.

Реальная стоимость животного оценивается в 400 тыс. крон (1,3 млн рублей). У лошади есть отметина на лбу — в виде неправильной белой звезды.

Примерно с 2016 года Зазу уже не участвовал в скачках, а использовался как племенной жеребец для дальнейшего улучшения породы.

Согласно открытым данным, Кадыров владеет более чем 120 лошадьми, которые регулярно принимают участие в скачках. В Чехии к моменту применения санкций находились три его скакуна — Зазу, жеребец Михаил Глинка и спринтер по кличке Dux Scholar. Последнего отправили в Россию в 2022-м, так как у него сменился владелец. Судьба Глинки неизвестна.