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Кадырову подарили коня и саблю на съемках турецкого сериала

Кадыров посетил съемки сериала в Турции и получил в подарок скакуна

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил съемочную площадку сериала «Основание: Осман» в Турции и получил подарки от продюсера многосерийного фильма Мехмета Боздага. Об этом чеченский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что ему понравилась атмосфера, царившая на съемках, и похвалил пристальное внимание создателей сериала к турецкой истории и культуре.

«Было также очень приятно получить от Мехмета Боздага в подарок скакуна и подарки в виде традиционной турецкой сабли и доспехов», — отметил глава Чечни.

Он также добавил, что делегация из Чечни пообедала вместе с Боздагом, актером главной роли Бураком Озчивитом и съемочной группой. Кадыров поблагодарил продюсера «Основания» за то, что он в своих картинах показывает «красоту и чистоту ислама».

В августе Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого» предпринимателя Илона Маска Tesla Cybertruck. В посте он написал, что «с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что неслучайно автомобиль называют «Киберзверь».

Маск передачу Кадырову Cybertruck опроверг, однако после этого глава Чечни поблагодарил американца за Starlink.

Ранее Кадыров отреагировал на санкции США против российских СМИ.

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