В США назвали необходимую сумму для переименования Пентагона

Politico: переименование Пентагона может обойтись в миллиарды долларов
Depositphotos

Переименование Министерства обороны (Пентагон) США в Военное министерство (Department of War) может обойтись стране в миллиарды долларов. Об этом сообщает газета Politico.

Бывший сотрудник ведомства заявил журналистам, что этот шаг нужен чисто для внутренней политической аудитории и он не только будет стоить миллионы долларов, но и не окажет никакого воздействия на расчеты Китая или России. Кроме того, противники США могут использовать это, чтобы представить страну как разжигателя войны и угрозу мировой стабильности, высказал мнение собеседник издания.

По данным Politico, чиновникам предстоит сменить символику Пентагона на более чем 700 тыс. объектов ведомства в 40 странах мира и всех 50 штатах Соединенных Штатов.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о переименовании министерства обороны страны в «министерство войны». По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь добавил, что США после переименования министерства войны в 1947 году не одержали победу ни в одном крупном конфликте.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне недовольны переименованием в «министерство войны».

