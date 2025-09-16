На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Замбии осудили двух колдунов за черную магию против президента страны

Guuardin: двоих мужчин осудили в Замбии за колдовство против главы государства
Li He/XinHua/Global Look Press

В Замбии суд признал виновными двух мужчин, которые с помощью колдовства намеревались ликвидировать президента страны Хакаинде Хичилему. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Старосту деревни Леонарда Фири и гражданина Мозамбика Джастена Мабулессе Кандунде арестовали в декабре 2024 года. При обыске у них были обнаружены «колдовские амулеты» в виде живого хамелеона, хвоста животного, красной ткани и неопознанного белого порошка.

Прокуратура заявила, что обвиняемых нанял брат известного оппозиционного политика Эммануэля «Джей Джея» Банды, подозреваемого в совершения ряда тяжких преступлений.

Мировой судья Файн Майамбу подчеркнул, что мотивом преступления была ликвидация главы государства, и поэтому подсудимые являются не только врагами Хичилемы, но и всего замбийского народа. На основании закона британской колониальной эпохи о колдовстве Фири и Кандунде приговорили к двум годам каторжных работ.

13 августа сообщалось, что в северных провинциях Балх и Фарьяб Афганистана задержали и арестовали трех человек по обвинению в колдовстве.

Ранее ученые назвали причины охоты на ведьм, охватившей средневековую Европу.

