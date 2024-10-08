Ученые назвали причины охоты на ведьм, охватившей средневековую Европу

Американские ученые из Института Санта-Фе установили причину массовой охоты на ведьм, охватившей страны Европы в конце XV века. Исследование опубликовано в научном журнале Theory and Society (TAS).

Охота на ведьм в Центральной Европе началась в конце XV века и продолжалась почти 300 лет, в результате чего было привлечено к ответственности около 90 тыс. человек, а казнено около 45 тыс. человек.

Вера в ведьм и колдовство присутствовала в европейской культуре на протяжении столетий, но уровень систематических и широкомасштабных преследований, имевших место в этот период, был беспрецедентным.

По словам специалистов, масштабные гонения на подозреваемых в колдовстве женщин стали возможны за счет изобретения печатного станка в 1425 году Иоганном Гутенбергом.

Книгопечатание позволило массово издавать печально известный трактат по демонологии и методах борьбы с дьяволом и его прислужниками Malleus maleficarum, или «Молот ведьм», написанный в 1487 году немецким инквизитором Генрихом Крамером.

По словам исследователей, до Гутенберга идеи о колдовстве в Европе были ограничены узкими интеллектуальным кругами, такими как схоласты и инквизиторы.

Поскольку «Молот ведьм» содержал не только теорию, но и практические советы по выявлению, допросам и судебному преследованию ведьм, книга стала руководством к действию для местных властей.

Анализ показал, интенсивность преследований ведьм пошла на спад после 1679 года. До этого момента наблюдалось заметное увеличение числа судов над ведьмами после каждого переиздания «Молота ведьм».

Ученые отметили, что свою роль сыграло и распространение слухов о процессах над ведьмами, которые распространялись между городами в ходе торговли.

Когда один город перенимал практики, описанные в Malleus maleficarum, соседние города часто следовали его примеру, учась на действиях друг друга, добавили исследователи.

Ранее ученые назвали абсурдные причины охоты на ведьм в Англии XVII века.