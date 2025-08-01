России вновь предрекли высокое место среди экономик мира

В базовом сценарии Россия сохранит четвертое место среди экономик мира по паритету покупательской способности в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Он сослался на оценки Минэкономразвития, согласно которым в 2025 году ВВП РФ вырастет на 2,3%, инфляция не превысит 5,2%, а сырьевые доходы останутся стабильными при курсе доллара в пределах 85–95 рублей. Развитие внутреннего производства и инфраструктуры также сыграет положительную роль, уточнил депутат.

«В оптимистичном сценарии курс рубля останется стабильным, инфляция продолжит снижаться, а рост зарплат превысит уровень инфляции. В таких условиях доходы населения вырастут. Высокая потребность в кадрах будет поддерживать занятость и потребительский спрос. В этом случае разрыв с Японией может даже увеличиться. В пессимистичном сценарии возможно усиление внешнего давления, рост курса доллара до 100 рублей и выше. Сокращение рабочих мест, стагнация внутреннего туризма. Все это может привести к снижению доходов и ухудшению позиции в рейтинге, потенциально вплоть до сравнения с Японией», — отметил Никитин.

По итогам 2024 года Россия сохранила четвертое место в мировом рейтинге экономик по паритету покупательной способности (ППС) — $6,92 трлн. Это на $514 млрд больше, чем у Японии. Никитин сказал, что такие результаты свидетельствуют о способности российской экономики адаптироваться к внешним вызовам и укреплять внутреннюю устойчивость. По мнению депутата, рост стал возможен благодаря переориентации логистических и торговых потоков, из-за усиления роли рубля в евразийском пространстве. Согласно данным Всемирного банка, ВВП России по ППС в 2024 году вырос на 5,8%. Это демонстрирует устойчивость экономики, которая сохраняет темпы развития даже в условиях внешнего давления, заключил Никитин. По его мнению, высокое место в международных рейтингах — не самоцель. Главное — рост реальных доходов граждан, повышение производительности и качества жизни, подытожил Никитин.

Ранее в Кремле призвали не сбавлять темпов развития российской экономики.