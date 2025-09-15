Глава Херсонской области подарил Лукашенко карту региона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

По словам Василенко, выполненная вручную карта детально проработана, на ней также размещен герб Херсонской области.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается водами Азовского и Черного морей. В сентябре 2022 года на территории региона прошел референдум, по итогам которого область была включена в состав России.

Украина не признает его результаты и продолжает обстрелы территории. В настоящее время под контролем России находится около 75% территории Херсонской области, тогда как оставшаяся часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет всячески способствовать развитию Херсонской области.

Ранее Лукашенко оценил события в Донбассе и Новороссии.