На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Херсонской области подарил Лукашенко карту региона

Губернатор Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонской области в составе России
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

По словам Василенко, выполненная вручную карта детально проработана, на ней также размещен герб Херсонской области.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается водами Азовского и Черного морей. В сентябре 2022 года на территории региона прошел референдум, по итогам которого область была включена в состав России.

Украина не признает его результаты и продолжает обстрелы территории. В настоящее время под контролем России находится около 75% территории Херсонской области, тогда как оставшаяся часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет всячески способствовать развитию Херсонской области.

Ранее Лукашенко оценил события в Донбассе и Новороссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами