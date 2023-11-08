Сын Кадырова пришел на награждение с золотым пистолетом

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пришел на церемонию награждения к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Видеозапись опубликована в Telegram-канале Кадырова.

На кадрах видно, как 15-летний Кадыров получает орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», при этом в кобуре у него виден золотой пистолет.

За месяц сын Кадырова получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Череда награждений произошла после того, как Кадыров-старший опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой его сын избивает в СИЗО Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана. Кадыров подчеркнул, что его сын с юных лет понимает «огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей».

Племянника поддержал и депутат Госдумы Адам Делимханов, назвав его хафизом — хранителем священного писания мусульман Корана.

Ранее стало известно, что Адам Кадыров стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.