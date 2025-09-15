В МИД России заявили, что ЕС «окружает себя колючей проволокой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз идет по пути худших практик, «окружая себя колючей проволокой». Об этом сообщает ТАСС.

«Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, <...> взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой, самим себе чего-то все время запрещают, своим собственным гражданам», — отметила Захарова.

15 сентября портал Euractiv писал, что некоторые страны ЕС хотят полностью закрыть въезд туристам из России.

Какие именно страны обдумывают эту инициативу, издание не раскрыло. Агентство DPA выяснило, что за ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам выступает, в частности, Германия.

Большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, уже серьезно ограничила выдачу виз. При этом Испания, Италия, Греция, Франция и Венгрия по-прежнему относительно свободно выдают визы россиянам, поскольку «рассчитывают на поток российских туристов летом или в период отпусков», отмечает Euractiv.

Ранее Евросоюз продлил санкции против РФ.