В МИД России прокомментировали ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Захарова: Польша занимает крайне агрессивную позицию в отношении Белоруссии
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Польша занимает крайне агрессивную и деструктивную позицию в отношении Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Так она ответила на вопрос журналистов о закрытии Польшей границы с Белоруссией. По мнению дипломата, подобными действиями власти Польши «пытаются запугать собственное население для того, чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше вернуть самих себя в этот абсолютный омут, в тупик того, той махинации, которую сами же придумали».

До этого Польша официально уведомила Белоруссию о том, что с часа ночи 12 сентября (по белорусскому времени) она полностью закроет все пункты пропуска на границе из-за начала белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025». По заявлению глава МВД Польши Марчина Кервинского, закрытие границы Польши с Белоруссией имеет бессрочный характер. Это необходимо для безопасности страны, подчеркнул он.

Ранее Польша направила России ноту из-за падения беспилотника на территорию страны.

