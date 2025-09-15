МИД Болгарии вызвал посла России

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла России Элеонору Митрофанову в связи с якобы нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. Об этом говорится в заявлении болгарского ведомства.

Отмечается, что в демарше Болгария осуждает «преднамеренное нарушение воздушного пространства Польши». Кроме того, София выразила полную солидарность с Варшавой как со своим союзником и партнером.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в оборонном ведомстве объяснили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Североатлантический альянс уже объявил о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий дал согласие на пребывание в стране войск стран — членов НАТО.