Политолог объяснил, зачем ЕС раздувает историю с БПЛА в Румынии

Евросоюз использует «старые-новые методы» давления на Россию, обвиняя Москву в причастности к возникновению беспилотников в воздушном пространстве Польши и Румынии. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Подобный инцидент уже был во времена президентства Джо Байдена. Украинская ракета С-300 разбилась на территории Польши, естественно, страны Евросоюза начали истерику. Многие не сообщали, что это украинская ракета, обвиняли Россию в эскалации, призывали Соединенные Штаты чуть ли не войска отправить на Украину. Потом Вашингтон заявил, что эскалация может привести к началу третьей мировой, и все ударили по тормозам. Так что сейчас Польша и Румыния используют старые-новые методы давления», — считает политолог.

По его мнению, европейские страны пытаются застопорить переговорный процесс по украинскому вопросу и полностью нивелировать итоги встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

«Евросоюз пытается перевоспитать Трампа и направить его по пути русофобии, чтобы таким образом поставить крест на всех возможных переговорах с Россией. Европейцы давно хотят вернуть Вашингтон в украинский конфликт в тех же объемах, как было при Байдене. А якобы российские беспилотники, которые летают над странами ЕС, нужны, чтобы показать, что Москва не стремится к миру», — заключил Блохин.

13 сентября в министерстве обороны Румынии сообщили, что воздушное пространство страны примерно в двадцати километрах юго-западнее села Килии Веке было нарушено беспилотником. Впоследствии он исчез с радаров.

Позже МИД Румынии обвинил Россию в причастности к инциденту и вызвал российского посла Владимира Липаева. В ведомстве уточнили, что российской стороне было предложено «незамедлительно принять все необходимые меры для недопущения дальнейших нарушений воздушного пространства» страны.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Россию в появлении беспилотника над территорией Румынии и назвала это «безрассудной эскалацией».