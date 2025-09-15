На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас назвала «безрассудной эскалацией» прилет дрона в Румынию

Каллас: прилет беспилотника в Румынию является «безрассудной эскалацией»
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Появление беспилотника над территорией Румынии является «безрассудной эскалацией». Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X.

По ее словам, пролетевший над страной дрон был якобы российского происхождения. Глава евродипломатии подчеркнула, что нарушение воздушного пространства Румынии является «очередным неприемлемым нарушением суверенитета» государства — члена Европейского союза (ЕС).

«Продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», — написала Каллас.

13 сентября в министерстве обороны Румынии заявили, что беспилотник нарушил воздушное пространство страны. Дрон был обнаружен поднятыми для мониторинга воздушной обстановки двумя истребителями F-16. Самолеты отследили его примерно до 20 километров юго-западнее села Килии Веке. Впоследствии он исчез с радаров.

14 сентября российского посла в Румынии Владимира Липаева вызвали в МИД республики после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства страны российским беспилотным летательным аппаратом. В ведомстве уточнили, что российской стороне было предложено «незамедлительно принять все необходимые меры для недопущения дальнейших нарушений воздушного пространства» страны.

Ранее в минобороны Румынии раскрыли подробности инцидента с беспилотником.

