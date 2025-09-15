На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти

Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти с 84,21% голосов
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко от партии «Единая Россия» одержал победу после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Согласно данным комиссии, за Дрозденко проголосовали 84,21% избирателей. На втором месте оказался Андрей Лебедев от ЛДПР с 6,69% голосов. На третьем — Игорь Новиков, представляющий партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 3,02% голосов.

Выборы в единый день голосования, назначенный на 14 сентября, прошли в 81 российском регионе. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена. При этом избиратели проявили высокую активность, отметила омбудсмен.

Ранее в ЦИК сообщили о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

