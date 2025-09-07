CNN узнал о возможной встрече Трампа и Си

CNN: Трамп может встреться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее

На полях октябрьского саммита АТЭС (форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и проводится с целью развития региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений) в Южной Корее американский президент Дональд Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает CNN.

Источники рассказали о «серьезных обсуждениях» двухсторонней встречи лидеров, но отметили, что конкретных договоренностей пока нет.

«В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай», — отмечает телеканал.

В ночь на 3 сентября, когда в Пекине проходил военный парад, американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США». А накануне Трамп сообщил, что узнал «очень интересные вещи» о конфликте на Украине, вновь выразил разочарование президентом России и предупредил, что Вашингтон может пересмотреть позицию в отношении Москвы и Киева, если прогресса в переговорах не будет.

Ранее Трамп допустил участие Путина и Си в саммите G20.