На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

CNN узнал о возможной встрече Трампа и Си

CNN: Трамп может встреться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

На полях октябрьского саммита АТЭС (форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона и проводится с целью развития региональной торговли, облегчения и либерализации капиталовложений) в Южной Корее американский президент Дональд Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает CNN.

Источники рассказали о «серьезных обсуждениях» двухсторонней встречи лидеров, но отметили, что конкретных договоренностей пока нет.

«В телефонном разговоре в прошлом месяце Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай», — отмечает телеканал.

В ночь на 3 сентября, когда в Пекине проходил военный парад, американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США». А накануне Трамп сообщил, что узнал «очень интересные вещи» о конфликте на Украине, вновь выразил разочарование президентом России и предупредил, что Вашингтон может пересмотреть позицию в отношении Москвы и Киева, если прогресса в переговорах не будет.

Ранее Трамп допустил участие Путина и Си в саммите G20.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами