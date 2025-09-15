На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова оценила слова главы МИД Польши о нежелании Европы воевать с Россией

Захарова иронично отреагировала на слова Сикорского о нежелании ЕС воевать с РФ
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России ради защиты Украины.

«Вот такие «гарантии безопасности» от солидарных», — написала Захарова.

Как отметила представитель МИД России, такие признания нужно было делать раньше. Например, тогда, когда все тот же Радослав Сикорский вместе со своей супругой «совращали» украинцев заявлениями о «западном курсе», подчеркнула дипломат.

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией. Позже Сикорский заявлял, что Украина и украинцы будут учить Запад «бороться» против России, а не наоборот.

Ранее глава МИД ФРГ обратился к России после инцидента в небе над Польшей.

