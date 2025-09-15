На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский ученый назвал почти неизбежными новые акты политтеррора в США

Геоаналитик Хелали назвал почти неизбежными новые покушения на политиков в США
Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Reuters

Геополитический аналитик Кристофер Хелали назвал почти неизбежными новые покушения на политиков в США. Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

По мнению Хелали, это связано с «социальной фрагментацией, социальным и культурным упадком» в США, а также с тем, что использовавшаяся США за рубежом стратегия разжигания напряженности и политической нестабильности сейчас применяется в самих Штатах.

«Это будет использовано для дальнейшего продвижения программы слежки во имя национальной и внутренней безопасности и общественного порядка. Мы увидим ужесточение слежки, ограничение конституционных прав, культуру отмены», — предупредил он.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Сам президент США в 2024 году пережил два покушения, в результате одного из которых он получил ранение в ухо.

Вооруженные нападения совершались не только на консервативных политиков, но и на оппонентов. Так, 14 июня 2025 года была совершена серия нападений на депутатов Законодательного собрания Миннесоты от Демократической фермерской и рабочей партии Миннесоты, которые не пережила супружеская пара.

Ранее рэпер Робинсон-Фостер поиздевался над активистом Кирком.

