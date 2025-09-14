В минобороны Румынии раскрыли подробности инцидента с беспилотником

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который нарушил воздушное пространство Румынии, сбить не удалось. Об этом сообщил министр обороны республики Йонуц Моштяну, слова которого передает телеканал Antena 3.

По словам главы военного ведомства, радары обнаружили дрон и показали, как он приближается к воздушному пространству страны. На этом фоне Румыния подняла в небо самолеты.

«Они были близки к тому, чтобы сбить его (беспилотник — «Газета.Ru»). Дрон летел очень низко, но в какой-то момент он улетел в сторону Украины», — рассказал Моштяну.

13 сентября в министерстве обороны Румынии заявили, что воздушное пространство республики было нарушено БПЛА. Как сообщили в ведомстве, летательный аппарат был обнаружен двумя истребителями F-16, поднятыми для мониторинга ситуации в небе. Самолеты отследили его примерно до 20 км юго-западнее села Килии Веке, но впоследствии беспилотник исчез с радаров.

Дрон не летел над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения, подчеркнули в МО. Там добавили, что за ситуацией следили радиолокационные системы и находившиеся в воздухе истребители. При этом группы специалистов были готовы выдвинуться на поиски обломков БПЛА.

Ранее на территории Польши упали около 20 беспилотников.