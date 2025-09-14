Медведев сообщил о росте популярности дистанционного голосования

Дистанционное электронное голосование набирает популярность, это повышает представительность результатов выборов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Цифровое голосование, дистанционное голосование, электронное тоже набирает популярность и показывает, что в ряде случаев людям просто удобнее использовать такой формат, но в конечном счете это повышает главное. А что главное в выборах? Их легитимность, то есть представительность результата, который получен», - подчеркнул политик.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе брифинга сообщила, что обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По ее словам, сейчас от граждан поступает много вопросов о ДЭГ. В качестве примеров необходимости дополнительного развития системы она привела истории россиян, которые из-за процедурных ограничений или отсутствия дистанционной формы в ряде регионов не смогли реализовать свое право на голосование.

Ранее в МВД рассказали о жалобах на возможные нарушения во время выборов.